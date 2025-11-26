День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 10:40

В Киргизии Путина встретили необычным сюрпризом

Почетный караул и богатыри встретили Путина в резиденции «Ынтымак Ордо»

Владимир Путин и Садыр Жапаров Владимир Путин и Садыр Жапаров Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Почетный караул и киргизские богатыри встретили президента России Владимира Путина во время официального государственного визита в резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер прибыл на переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым.

По данным источника, Путин прибыл к восточному входу резиденции «Ынтымак Ордо» на Aurus. При этом президентский лимузин сопровождал кавалерийский эскорт. Затем на площади перед входом его встретил и сердечно поприветствовал сам Жапаров.

Комплекс «Ынтымак Ордо», название которого переводится как «мир, дружба и единство», является рабочей площадкой президента Киргизии и кабинета министров. Здесь проходят встречи с иностранными лидерами, дипломатами и представителями международных организаций.

Ранее Путина во время его визита в Киргизию встретили по национальной традиции сокольничие с беркутами — российский лидер с интересом наблюдал за хищными птицами. На церемонии в аэропорту с участием Жапарова также была расстелена красная ковровая дорожка с национальными узорами.

Владимир Путин
богатыри
Киргизия
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как выглядит непубличный муж Шарыкиной
Губернатор Кузбасса рассказал, как купить дом без ипотеки
Покровск, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 ноября
Режиссер Смирнов эмоционально отреагировал на новость о смерти Шиловского
Что известно о последних днях жизни и смерти актера Всеволода Шиловского
В Чебоксарах жители поврежденных из-за ВСУ домов возвращаются в квартиры
Новороссийск продолжает подсчитывать ущерб от атаки БПЛА ВСУ
В Кремле раскрыли, с кем обсуждался мирный план США по Украине
Россияне начали массово жаловаться на сервисы РЖД
В Кремле рассказали о нескольких вариантах мирного плана США
В Кремле подтвердили встречи между спецслужбами России и Украины
В России скоро могут запустить сервис подтверждения возраста
Мишустин потребовал усилить контроль за гособоронзаказом
В Театре имени Шиловского подтвердили смерть режиссера
Тимура Иванова уличили в действиях против государства
«После 20 лет брака»: Гузеева тайно развелась с мужем
Реакция «вежливого» террориста на суровый приговор попала на видео
В Липецке создали биокапсулы для повышения прочности бетона
Садальский в пух и прах разнес шоу Малахова к 100-летию Мордюковой
Четыре человека пострадали из-за атак ВСУ на российский регион
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.