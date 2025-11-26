В Киргизии Путина встретили необычным сюрпризом Почетный караул и богатыри встретили Путина в резиденции «Ынтымак Ордо»

Почетный караул и киргизские богатыри встретили президента России Владимира Путина во время официального государственного визита в резиденции «Ынтымак Ордо» в Бишкеке, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер прибыл на переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым.

По данным источника, Путин прибыл к восточному входу резиденции «Ынтымак Ордо» на Aurus. При этом президентский лимузин сопровождал кавалерийский эскорт. Затем на площади перед входом его встретил и сердечно поприветствовал сам Жапаров.

Комплекс «Ынтымак Ордо», название которого переводится как «мир, дружба и единство», является рабочей площадкой президента Киргизии и кабинета министров. Здесь проходят встречи с иностранными лидерами, дипломатами и представителями международных организаций.

Ранее Путина во время его визита в Киргизию встретили по национальной традиции сокольничие с беркутами — российский лидер с интересом наблюдал за хищными птицами. На церемонии в аэропорту с участием Жапарова также была расстелена красная ковровая дорожка с национальными узорами.