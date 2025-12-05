Румынская оппозиция выдвинула шестой по счету вотум недоверия премьеру

Румынская оппозиция выдвинула шестой по счету вотум недоверия премьеру Парламент Румынии 15 декабря рассмотрит вотум недоверия премьеру Баложану

Оппозиционный блок Румынии в шестой раз выдвигает вотум недоверия премьер-министру страны Илие Баложану, сообщил телеканал B1. Парламент страны рассмотрит инициативу 15 декабря.

Вотум недоверия Илие Боложану инициируется в шестой раз. Он был предложен парламентской группой «PACE — Румыния прежде всего» и поддержан «Альянсом за спасение Румынии». Законопроект будет рассмотрен 15 декабря, — сообщил телеканал.

Для принятия вотума требуется одобрение как минимум 232 парламентариев из 463. Оппозиция обвиняет правительство в повышении налогов, сокращении финансирования образования и проведении спорной пенсионной реформы.

Ранее министр обороны Румынии Йонуц Моштяну покинул свой пост из-за скандала, связанного с его образованием. Сам политик заявил, что не хочет, чтобы вопросы о его прошлом мешали работе правительства.

До этого президент Румынии Никушор Дан заявил о рассмотрении вопроса замены американского контингента, выводимого из государства, воинскими формированиями других стран. Данное заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможном увеличении численности войск Североатлантического альянса в республике.