ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 19:21

Румынская оппозиция выдвинула шестой по счету вотум недоверия премьеру

Парламент Румынии 15 декабря рассмотрит вотум недоверия премьеру Баложану

Илие Боложан Илие Боложан Фото: IMAGO/Martin Juen/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Оппозиционный блок Румынии в шестой раз выдвигает вотум недоверия премьер-министру страны Илие Баложану, сообщил телеканал B1. Парламент страны рассмотрит инициативу 15 декабря.

Вотум недоверия Илие Боложану инициируется в шестой раз. Он был предложен парламентской группой «PACE — Румыния прежде всего» и поддержан «Альянсом за спасение Румынии». Законопроект будет рассмотрен 15 декабря, — сообщил телеканал.

Для принятия вотума требуется одобрение как минимум 232 парламентариев из 463. Оппозиция обвиняет правительство в повышении налогов, сокращении финансирования образования и проведении спорной пенсионной реформы.

Ранее министр обороны Румынии Йонуц Моштяну покинул свой пост из-за скандала, связанного с его образованием. Сам политик заявил, что не хочет, чтобы вопросы о его прошлом мешали работе правительства.

До этого президент Румынии Никушор Дан заявил о рассмотрении вопроса замены американского контингента, выводимого из государства, воинскими формированиями других стран. Данное заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможном увеличении численности войск Североатлантического альянса в республике.

Румыния
правительства
оппозиционеры
парламенты
голосования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Идем государству на помощь»: Resident Network Club о бизнес-патриотизме
В Минцифры придумали, как «упростить жизнь» водителям
Путина накормили бульоном из моринги и фаршированными сморчками
Травлю артистов в Сети могут запретить: что сказали звезды, кто против
Хинштейн сравнил курское село с Брестской крепостью
Мать растерзанного собаками под Красноярском мальчика обратилась к Путину
Ювелирная атака «Искандеров», дело Долиной набирает обороты: что дальше
Россиянин пытался взорвать бизнесмена
«Ждем 100 млрд рублей инвестиций»: Сальдо о проектах в Херсонской области
Угонщик потерпел фиаско и уснул в автомобиле
Россиянка вернула себе проданную квартиру и оставила покупателей ни с чем
Секреты спецслужб и народные хитрости для застолий: как пить и не пьянеть
«Наша идея — многообразие народов РФ»: дизайнер одежды о философии бренда
Сальдо рассказал, к чему приведет коррупционный скандал на Украине
Раскрыт «гонорар» Мадуро за уход с поста президента
Белый дом добавил газету The Washington Post на доску позора
Готовлю печень по-новогоднему: с шампиньонами и плавленым сыром
Мужчина попал под суд из-за многолетних оскорблений госслужащих
«Каждый рубль дает эффект»: назван главный драйвер развития Херсонщины
Российский паспорт, православие, Mortal Kombat: чем известен актер Тагава
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.