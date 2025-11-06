В Грузии объяснили необходимость запрета оппозиционных партий Кобахидзе: оппозиционные партии в Грузии нужно запретить для защиты демократии

Оппозиционные партии в Грузии нужно запретить для защиты демократии, заявил журналистам премьер республики Ираклий Кобахидзе. По его словам, которые приводит ТАСС, такие политические силы могут быть иностранной агентурой и стремиться свергнуть конституционный строй страны.

Существует криминальная группировка, иностранная агентура, которая не дает покоя стране. <…> В таких условиях, конечно же, демократическая система должна защитить себя, — сказал Кобахидзе.

Ранее Конституционный суд Грузии принял решение о регистрации иска властей страны о запрете партии «Единое национальное движение». Данная политическая сила была создана бывшим президентом республики Михаилом Саакашвили. Исковое заявление подписали 88 депутатов парламента.

До этого правящая партия «Грузинская мечта» совместно с двумя парламентскими группами направила иск в Конституционный суд Грузии. Власти требовали запретить партию Саакашвили «Единое национальное движение», а также «Коалицию за перемены» и «Сильную Грузию — Лело». Представители правящей коалиции характеризуют эти организации как коллективное «Национальное движение».