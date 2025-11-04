Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 ноября 2025 в 12:09

Партия Саакашвили оказалась в шаге от запрета

Суд Грузии зарегистрировал иск о запрете партии Саакашвили

Лидер партии «Единое национальное движение» Ника Мелия на митинге оппозиции в Тбилиси Лидер партии «Единое национальное движение» Ника Мелия на митинге оппозиции в Тбилиси Фото: AP/ТАСС

Конституционный суд Грузии принял решение о регистрации иска властей страны о запрете партии «Единое национальное движение». Данная политическая сила была создана бывшим президентом республики Михаилом Саакашвили, передает ТАСС.

Исковое заявление подписали 88 депутатов парламента. Документ требует признать неконституционными и запретить три крупные прозападные политические силы.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта» совместно с двумя парламентскими группами направила иск в Конституционный суд Грузии. Власти требовали запретить партию Саакашвили «Единое национальное движение», а также «Коалицию за перемены» и «Сильная Грузия — Лело». Представители правящей коалиции характеризуют эти организации как коллективное «Национальное движение».

Бывший президент Грузии в свое время сообщил об отсутствии у него денежных средств и жилой недвижимости. Несмотря на это, политик заявил о своей успешности, он сослался на широкую известность и уважение в обществе. Он также добавил, что власти планируют конфисковать его имущество в Кахетии, включая «любимый виноградник» и дом площадью 70 квадратных метров.

Михаил Саакашвили
политика
Грузия
СНГ
