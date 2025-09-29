Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 17:54

Саакашвили признался, что у него не осталось денег и даже квартиры

Михаил Саакашвили Михаил Саакашвили Фото: Jaap Arriens/ZUMA Press/Global Look Press

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) признался, что у него не осталось ни денег, ни квартиры. Однако, несмотря на это, политик убежден, что он «очень успешен». Саакашвили считает, что его знает и уважает большое число людей.

Вы хорошо знаете, что у меня практически нет денег. В Грузии, которую я заново построил, у меня нет даже квартиры. Сейчас я лишен свободы, но вы и ваш хозяин хорошо знаете, что я очень успешен, а вы — полные неудачники. Меня знает и уважает большинство в этом мире, а вы, несмотря на ваши миллиарды, — никто, — заявил он.

Саакашвили добавил, что власти также намерены конфисковать его «любимый виноградник» и дом площадью 70 квадратных метров. По словам политика, они расположены в Кахетии.

Ранее суд в Грузии вынес решение о взыскании с Саакашвили и бывшего руководителя его охраны более $3 млн (250 млн рублей). Указанные средства были незаконно израсходованы в период нахождения Саакашвили на посту главы государства.

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

