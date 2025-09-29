Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 11:58

Саакашвили оказался должен $3 млн по решению суда

Суд обязал Саакашвили и экс-начальника его охраны выплатить свыше $3 млн

Михаил Саакашвили Михаил Саакашвили Фото: Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд в Грузии вынес решение о взыскании с экс-президента республики Михаила Саакашвили и бывшего руководителя его охраны более $3 млн (250 млн рублей), сообщает агентство «Интерпрессньюс». Указанные средства были незаконно израсходованы в период нахождения Саакашвили на посту главы государства.

Судья Александр Гзиришвили вынес соответствующее решение по иску Министерства финансов Грузии. Ведомство обратилось в суд с требованием о возврате средств в государственную казну после того, как в марте 2025 года Саакашвили и Джанашия были признаны виновными в растрате примерно 9 млн лари (277 млн рублей).

Согласно заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, власти планируют в октябре обратиться в Конституционный суд с иском о запрете партии «Единое национальное движение», основанной Саакашвили. Под ограничения могут подпасть и другие политические объединения, разделяющие идеологию этой партии.

Ранее премьер-министр Грузии заявлял о невозможности реализации западными странами сценария, аналогичного украинскому Майдану, на территории республики. Глава правительства подчеркивал готовность жестко противостоять попыткам дестабилизации, отмечая недостаточность ресурсов у организаторов протестов для реализации их планов.

Михаил Саакашвили
Грузия
суды
взыскания
