27 сентября 2025 в 11:18

В Грузии хотят запретить наследие Саакашвили

Премьер Кобахидзе: власти Грузии через КС хотят запретить партию Саакашвили

Михаил Саакашвили Михаил Саакашвили Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/Global Look Press

Власти Грузии намерены в октябре обратиться в Конституционный суд страны с иском о запрете оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной бывшим президентом Михаилом Саакашвили, сообщает 1TV.GE со ссылкой на премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Запрет также может коснуться других политических объединений, которые разделяют взгляды и политику данной партии.

Скорее всего, в октябре внесем соответствующий иск об объявлении неконституционными всех тех партий, которые являются коллективным «Национальным движением». Это демократичный процесс, и иск обязательно будет подан в Конституционный суд, — отметил Кобахидзе.

Ранее премьер-министр Грузии заявил, что западные страны не смогут осуществить в республике сценарий, аналогичный украинскому Майдану. Глава правительства сообщил о намерении жестко противостоять любым попыткам дестабилизации обстановки. По его оценке, у организаторов протестов недостаточно ресурсов для реализации своих планов.

До этого экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили высказала мнение, что Запад утрачивает влияние в стране в пользу России. Она отметила, что интерес США и их союзников к региону был обусловлен не поддержкой грузинского общества, а в первую очередь стремлением уменьшить влияние Российской Федерации и Китая в Центральной Азии.

