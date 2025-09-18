Запад теряет Грузию в пользу России, заявила бывший президент Саломе Зурабишвили. По ее словам, интерес США и их союзников в регионе был связан прежде всего не с поддержкой грузинского общества, а с попыткой ослабить влияние РФ и КНР, передает Foreign Policy.

Дело в том, что в этом регионе был явный интерес, который является ключом к освобождению Центральной Азии от влияния как России, так и Китая, — утверждает Зурабишвили.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о планах оппозиционных сил и иностранных НПО устроить «мирную революцию» в день местных выборов 4 октября. Он обвинил их в стремлении организовать Майдан по иностранной диктовке, что приведет только к кровопролитию и беспорядкам в стране.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил намерение потребовать объяснений от Украины из-за недружественных действий: обвинения касаются контрабанды 2,5 килограмма взрывчатки. Политик также связал эту акцию с заместителем начальника украинской контрразведки Георгием Лорткипанидзе и напомнил о его причастности к тайной переброске Михаила Саакашвили.