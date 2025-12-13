Американская армия понесла потери при стрельбе в Пальмире SANA: сирийские и американские военные получили ранения при стрельбе в Пальмире

Двое сотрудников сил безопасности Сирии и несколько американских военных получили ранения во время инцидента со стрельбой у города Пальмира, сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в службах безопасности. По его информации, неизвестный стрелок открыл огонь по солдатам во время их совместного патрулирования. Мужчина был убит на месте.

Сегодня сирийские силы безопасности и американские войска попали под обстрел вооруженного человека недалеко от Пальмиры во время совместного полевого патрулирования, — говорится в материале.

Агентство отмечает, что о мотивах стрелка пока ничего неизвестно. Местные власти перекрыли движение по трассе Дейр-эз-Зор — Дамаск. Раненых американских военных эвакуировали вертолеты ВС США на базу в районе города Эт-Танф.

Ранее сообщалось о взрыве во время свадьбы на юге Сирии. В результате инцидента погибли 33 человека, еще 19 получили ранения. Среди пострадавших есть дети. Большая часть людей получила травмы легкой и средней степени тяжести, одному из пострадавших ампутировали ногу. Трагическое происшествие произошло в провинции Дераа, где неизвестные бросили две ручные гранаты. Силы внутренней безопасности Сирии заявили, что выявили виновных и усилили меры по защите гражданского населения.