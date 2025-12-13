Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 09:17

Наш семейный «телепорт» в Грузию — ароматный чакапули к обеду, ужину и даже к празднику

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда хочу удивить гостей чем-то по-настоящему экзотичным, но при этом душевным, готовлю чакапули. Это блюдо неизменно вызывает восторг и становится главной темой вечера.

Для приготовления этого аутентичного грузинского блюда мне понадобится: молодая баранина или телятина (1 кг), свежая кинза (200 г), тархун (200 г), зеленый лук (200 г), перец халапеньо (30 г), белое сухое вино (200 г), чеснок (40 г), соус ткемали (100 г), вода (1 л), соль по вкусу.

Начинаю с подготовки ингредиентов: мясо промываю и нарезаю крупными кусками примерно 4×4 см. Всю зелень — кинзу, тархун и зеленый лук — тщательно промываю и мелко рублю острым ножом. Перец халапеньо очищаю от семян и тонко нарезаю, чеснок измельчаю. В кастрюлю с толстым дном выкладываю ингредиенты слоями: сначала мясо, затем смесь зелени, чеснока и перца, сверху поливаю соусом ткемали. Повторяю слои, пока не закончатся ингредиенты. Аккуратно заливаю содержимое кастрюли смесью белого вина и воды, слегка посыпаю солью. Накрываю крышкой и довожу до кипения на среднем огне. Как только блюдо закипит, убавляю огонь до минимального и томлю 1,5-2 часа, пока мясо не станет совершенно мягким и нежным. Важно не снимать крышку в процессе приготовления, чтобы сохранить все ароматы. Подаю чакапули горячим в глубоких тарелках, с традиционным грузинским хлебом и свежими овощами.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

