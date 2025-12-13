Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 17:43

В Эстонии назвали ошибкой идею конфискации российских активов

Эстонский депутат Хельме выступил против изъятия российских активов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Идея конфискации замороженных российских активов была ошибочной, заявил в эфире радио ERR глава Консервативной народной партии Эстонии и депутат парламента Мартин Хельме. Он отметил, что попытка претворить ее в реальность повлечет за собой негативные последствия для Европы и ответные шаги Москвы, которая в таком случае конфискует находящиеся в РФ активы европейцев.

А их в три или четыре раза больше, чем российских активов в Европе. <…> Конфискация активов на основании политического решения приведет к коллапсу доверия к европейской банковской и финансовой системе, — добавил депутат.

Хельме также скептически высказался о европейских траншах для Киева. По его мнению, выделяемая Украине финансовая помощь тратится не на армию, а попадает в «черную дыру коррупции».

Ранее британский журналист Джонни Миллер заявил, что Евросоюз, приняв решение о бессрочной заморозке российских активов, нанес удар в первую очередь по самому себе. С его слов, в политике объединения наблюдались признаки саморазрушения.

Эстония
финансы
активы
Россия
Украина
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ресторанная закуска дома: грибная намазка на хрустящем хлебе
США почти вдвое увеличили закупки одной российской крупы
Слабый снегопад и тепло до +3? Погода в Москве в новогоднюю ночь: что ждать
Бразильянка объявила о рождении сына от куклы на гендер-пати в туалете
Россияне бросились скупать зимний инвентарь
«Богатство на грабеже колоний»: в Сербии осудили заморозку активов России
Стало известно, кто будет ответчиком по иску «Роснано» на 12 млрд рублей
«Чеховский юмор»: Медведева об отношениях Нагиева и Крыжовникова
Мерц объявил о конце американской эпохи для Германии
БПЛА ВСУ атаковали зоопарк в Запорожской области
«Зажигать до утра»: Картункова о праздновании Нового года
Идеальное тайное трио: намазка для брускетт, которая заменит мясо
Мужчина покончил с собой в туалете самолета
Автора видео с курящим рэпером-срочником Macan наказали
Медведева раскрыла, почему «Елки-12» снимали сразу четыре режиссера
Оппозиция собрала более 25 млн голосов в поддержку бывшего мэра Стамбула
Женщина перепутала педали и влетела на Jaguar к пловцам
ЕС предупредили о страшных последствиях аферы с активами России
В Саратове после разгула стихии недосчитались зеленых насаждений
Крым, слова о Путине, четыре развода: как живет актриса Галина Данилова
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.