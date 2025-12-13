В Эстонии назвали ошибкой идею конфискации российских активов

Идея конфискации замороженных российских активов была ошибочной, заявил в эфире радио ERR глава Консервативной народной партии Эстонии и депутат парламента Мартин Хельме. Он отметил, что попытка претворить ее в реальность повлечет за собой негативные последствия для Европы и ответные шаги Москвы, которая в таком случае конфискует находящиеся в РФ активы европейцев.

А их в три или четыре раза больше, чем российских активов в Европе. <…> Конфискация активов на основании политического решения приведет к коллапсу доверия к европейской банковской и финансовой системе, — добавил депутат.

Хельме также скептически высказался о европейских траншах для Киева. По его мнению, выделяемая Украине финансовая помощь тратится не на армию, а попадает в «черную дыру коррупции».

Ранее британский журналист Джонни Миллер заявил, что Евросоюз, приняв решение о бессрочной заморозке российских активов, нанес удар в первую очередь по самому себе. С его слов, в политике объединения наблюдались признаки саморазрушения.