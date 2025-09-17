В парламенте Грузии заявили о недружественных шагах Украины Папуашвили: Грузия потребует объяснений от Украины после окончания кризиса

Власти Грузии потребуют ответов от руководства Украины за недружественные шаги после окончания кризиса, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. По его словам, вопросы будут касаться, в частности, ввоза в Тбилиси 2,5 кг взрывчатки, которой можно было уничтожить целый район, сообщает ТАСС.

Придет время, <…> и, конечно, мы потребуем ответы на наши вопросы у руководства Украины о том, что они делали? Это их понимание братства и дружбы — ввезти в Тбилиси 2,5 кг взрывчатки, которыми можно поднять на воздух целый район? — сказал Папуашвили.

Он добавил, что для достижения политических целей власти Украины жертвуют Грузией, ее женщинами и детьми. В отправке взрывчатки в Грузию может быть замешан замначальника украинской контрразведки Георгий Лорткипанидзе. На него Папуашвили возложил ответственность за тайный ввоз в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили в 2021 году.

Ранее Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение двум гражданам Украины, которых задержали при попытке ввоза в страну гексогена. Им вменяют незаконное приобретение, хранение и ввоз взрывчатого вещества с нарушением таможенных правил. Украинцам грозит до девяти лет лишения свободы.