Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 17:09

В парламенте Грузии заявили о недружественных шагах Украины

Папуашвили: Грузия потребует объяснений от Украины после окончания кризиса

Парламент Грузии Парламент Грузии Фото: Thomas Körbel/dpa/Global Look Press

Власти Грузии потребуют ответов от руководства Украины за недружественные шаги после окончания кризиса, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. По его словам, вопросы будут касаться, в частности, ввоза в Тбилиси 2,5 кг взрывчатки, которой можно было уничтожить целый район, сообщает ТАСС.

Придет время, <…> и, конечно, мы потребуем ответы на наши вопросы у руководства Украины о том, что они делали? Это их понимание братства и дружбы — ввезти в Тбилиси 2,5 кг взрывчатки, которыми можно поднять на воздух целый район? — сказал Папуашвили.

Он добавил, что для достижения политических целей власти Украины жертвуют Грузией, ее женщинами и детьми. В отправке взрывчатки в Грузию может быть замешан замначальника украинской контрразведки Георгий Лорткипанидзе. На него Папуашвили возложил ответственность за тайный ввоз в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили в 2021 году.

Ранее Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение двум гражданам Украины, которых задержали при попытке ввоза в страну гексогена. Им вменяют незаконное приобретение, хранение и ввоз взрывчатого вещества с нарушением таможенных правил. Украинцам грозит до девяти лет лишения свободы.

Грузия
украина
взрывчатка
парламенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, что нужно срочно сделать в случае передачи данных мошенникам
Учебный год: инструкция по выживанию для родителей
В Госдуме приняли новую меру социальной защиты ветеранов СВО
Англичане захотели вымарать имя Льва Яшина
Путин распорядился отметить 300-летие известной императрицы
Общежитие в российском городе охватило пламя
«Настоящая легенда»: в «Динамо» поздравили Овечкина с юбилеем
Тактильная честность: почему ощущение ткани важнее картинки
Осень-зима без набора веса: как сохранить фигуру к Новому году?
Четырехдневка в России: когда введут, кто перейдет первым, что с зарплатами
Россия несет потери в одной сфере из-за ударов БПЛА
Названы две самые главные уловки, которые применяют мошенники
Новая «Прямая линия с Владимиром Путиным»: когда состоится, что известно
В Петербург прибыл арахис с переносчиком опасной инфекции
Уролог назвал неочевидные угрозы со стороны гаджетов
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
Одна из стран СНГ решила назвать свой город в честь богатыря
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Раскрыта истинная цель переноса сроков оплаты услуг ЖКХ
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.