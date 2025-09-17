В парламенте Грузии заявили о недружественных шагах Украины

Власти Грузии потребуют ответов от руководства Украины за недружественные шаги после окончания кризиса, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. По его словам, вопросы будут касаться, в частности, ввоза в Тбилиси 2,5 кг взрывчатки, которой можно было уничтожить целый район, сообщает ТАСС.
Придет время, <…> и, конечно, мы потребуем ответы на наши вопросы у руководства Украины о том, что они делали? Это их понимание братства и дружбы — ввезти в Тбилиси 2,5 кг взрывчатки, которыми можно поднять на воздух целый район? — сказал Папуашвили.
Он добавил, что для достижения политических целей власти Украины жертвуют Грузией, ее женщинами и детьми. В отправке взрывчатки в Грузию может быть замешан замначальника украинской контрразведки Георгий Лорткипанидзе. На него Папуашвили возложил ответственность за тайный ввоз в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили в 2021 году.
Ранее Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение двум гражданам Украины, которых задержали при попытке ввоза в страну гексогена. Им вменяют незаконное приобретение, хранение и ввоз взрывчатого вещества с нарушением таможенных правил. Украинцам грозит до девяти лет лишения свободы.