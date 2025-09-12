Названы возможные сроки для украинцев по делу о ввозе гексогена в Грузию

Генеральная прокуратура Грузии официально предъявила обвинение двум гражданам Украины, которые пытались ввезти в страну взрывчатое вещество гексоген, сообщила пресс-служба надзорного органа. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

Обвиняемым предъявлены обвинения по частям 3 и 4 статьи 236 и части 4 статьи 214 (незаконное приобретение, хранение, ношение, сбыт и ввоз в Грузию с нарушением таможенных правил взрывчатого вещества), что в качестве наказания подразумевает до девяти лет лишения свободы, — сказано в сообщении.

Следствие также установило, что один из обвиняемых хранил в своем временном жилище наркотические вещества в особо крупном размере. Они были изъяты в результате обыска. Виновному грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Грузии задержали двух граждан Украины, которых подозревают в незаконном ввозе взрывчатки через Турцию. Об этом сообщил первый заместитель главы Службы госбезопасности Лаша Маградзе. По его словам, грузовик с украинскими номерами 10 сентября пересек границу страны, следуя из Турции через Болгарию и Румынию. Во время досмотра машины силовики нашли 2,4 кг гексогена.