11 сентября 2025 в 17:53

Два украинца со взрывчаткой пытались попасть в одну страну

В Грузии задержали двух украинцев за ввоз взрывчатки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Грузии были задержаны двое граждан Украины за незаконный ввоз на территорию страны взрывчатых веществ через Турцию, заявил первый заместитель главы Службы государственной безопасности республики Лаша Маградзе. Отмечается, что автомобиль ехал из Турции, передает ТАСС.

10 сентября грузовой автомобиль с украинскими номерными знаками пересек границу, двигаясь из Турции в направлении Грузии, проездом через Болгарию и Румынию, — сказал Маградзе.

При досмотре транспортного средства правоохранители обнаружили у задержанных 2,4 кг гексогена — взрывчатого вещества, чья мощность значительно превышает разрушительную силу тротила. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее силовики задержали в Москве гражданку Украины, которая сотрудничала со спецслужбами этой страны и хранила взрывчатку. Суд отправил женщину под арест.

Кроме того сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Херсонской области. Мужчина собирал информацию о дислокации подразделений ВС России. Отмечается, что злоумышленник был завербован украинскими спецслужбами через WhatsApp. Мужчину заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.

Украина
Грузия
взрывчатка
криминал
