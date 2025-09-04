В российском регионе задержали агента СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали агента СБУ в Херсонской области, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. По его данным, мужчина собирал информацию о дислокации подразделений ВС России.

Федеральной службой безопасности в Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность агента украинских спецслужб, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что злоумышленник был завербован сотрудником СБУ через WhatsApp. Мужчину заключили под стражу, возбуждено уголовное дело. Кроме того, в месте проживания задержанного обнаружили телефон, который он использовал для связи с куратором.

Ранее ФСБ России представила видео задержания агента СБУ, который готовил атаку БПЛА. Подопечный украинских спецслужб планировал оборудовать для этого модуль навигации для ВСУ рядом с военным аэродромом в Энгельсе.

До этого стало известно, что Украина планировала убийства сотрудников оборонно-промышленного предприятия в Саратове. Предполагаемый соучастник покушения сообщил, что наблюдал за рядом работников в 2025 году под руководством куратора.