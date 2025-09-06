В Москве задержали украинку со взрывчаткой В Москве задержали украинку за работу на спецслужбы Киева

Силовики задержали в Москве гражданку Украины, которая сотрудничала со спецслужбами этой страны и хранила взрывчатку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Суд отправил женщину под арест.

Как сказано в материалах дела, гражданка Головаш А. работает на СБУ, а также обладает навыками конспирации и имеет связи в криминальном мире. На допросе она признала свою вину. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Херсонской области. Мужчина собирал информацию о дислокации подразделений ВС России. Отмечается, что злоумышленник был завербован украинскими спецслужбами через WhatsApp. Мужчину заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что украинские спецслужбы планировали убийства сотрудников оборонно-промышленного предприятия в Саратове, но не успели реализовать план. Предполагаемый соучастник покушения на генерал-лейтенанта Ярослава Москалика рассказал, что в 2025 году под руководством куратора он вел наблюдение за рядом работников этого предприятия.