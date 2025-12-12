Креветки и чкмерули: обновляем грузинскую классику — чеснок и сливки для идеального вкуса

Креветки и чкмерули: обновляем грузинскую классику — чеснок и сливки для идеального вкуса

Я перепробовал десятки рецептов с креветками, но именно это сочетание с грузинскими специями и сливочным соусом стало абсолютным фаворитом. Оно идеально балансирует между нежностью и пикантностью, делая каждую порцию маленьким кулинарным открытием.

Для блюда мне нужно: тигровые креветки (400 г), чеснок (5 зубчиков), перец чили (1 шт.), сливки 20% (200 мл), пармезан (60 г), куриный бульон (150 мл), паприка (1/2 ч. л.), хмели-сунели (1/2 ч. л.), лимонный сок, петрушка, гранат, растительное масло (2 ст. л.), сливочное масло (10 г). Готовлю так: креветки обжариваю с чесноком и чили, добавляю специи, вливаю бульон и сливки. Тушу 5–7 минут, добавляю тертый пармезан и лимонный сок. Подаю с зернами граната и петрушкой.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.