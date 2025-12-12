Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Почему окна запотевают даже в теплом доме и как легко избавиться от влаги на стеклах: простая система защиты на всю зиму

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Когда на улице холодает, многие замечают на окнах капли воды, которые стекают по рамам и портят подоконники. Влага не только смотрится неаккуратно, но и создает условия для плесени, поэтому оставлять все как есть нельзя. Хорошая новость в том, что справиться с конденсатом можно без ремонта и дорогих приборов.

Начните с регулярного проветривания: открывайте окна по 10 минут несколько раз в день, особенно после готовки и душа. Так выравнивается температура и уходит лишняя влага. Если этого мало, помогает осушитель воздуха или простая приточная вентиляция.

Для дополнительной защиты используйте антиконденсатные пленки или спреи, которые не дают каплям скапливаться на стекле. Следите и за микроклиматом: температура около 22 градусов и влажность до 60% существенно уменьшают запотевание. Не сушите белье в комнате и накрывайте кастрюли крышками. В сочетании эти меры делают окна сухими и чистыми на всю зиму.

Ранее сообщалось, что со временем даже лучшая чугунная сковородка покрывается плотным нагаром, который, кажется, невозможно удалить. Но есть простой способ, доступный каждому, и он действительно работает. Метод помогает вернуть посуде чистый вид без долгого кипячения и агрессивной химии.

