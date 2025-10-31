Конденсат на окнах — не беда: простые способы сохранить стекла сухими зимой

Пластиковые окна порой преподносят неприятный сюрприз — запотевшие стекла и лужицы воды на подоконнике. Это не только портит вид, но и грозит появлением плесени.

Хорошая новость: справиться с проблемой можно без капитального ремонта и огромных трат. Достаточно понять причины ее появления и последовательно устранить «слабые звенья» в микроклимате квартиры.

Главная причина конденсата — избыточная влага в воздухе и холодные поверхности стекол. Пар образуется при готовке, сушке белья, от комнатных растений и даже от нашего дыхания.

Чтобы уменьшить влажность, регулярно проветривайте комнаты по 5–10 минут, обязательно включайте вытяжку на кухне во время готовки. Не сушите белье в квартире — это один из главных «поставщиков» лишней влаги.

Если позволяет погода, оставляйте приоткрытым окно в ванной после приема душа. Также стоит пересмотреть количество комнатных растений в помещениях, где чаще появляется конденсат. А для долгосрочного решения проблемы обратите внимание на утепление стен и организацию качественной вентиляции — это создаст комфортный и здоровый микроклимат в доме.

Ранее сообщалось, что чистота ванной часто превращается в головную боль: мыльные разводы, желтые пятна и ржавчина портят вид даже недавно установленной сантехники. Многие покупают дорогие средства, не подозревая, что в каждом доме есть простые и безопасные ингредиенты, которые справляются не хуже профессиональной химии.