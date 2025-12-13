Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Белка не придет: рассказываем, как не выпить лишнего за праздничным столом

Как не напиться — учимся отмечать праздники без перепоя, похмелья и запоя Как не напиться — учимся отмечать праздники без перепоя, похмелья и запоя Фото: Shutterstock/FOTODOM
Расслабляться в новогоднюю ночь и забыть накопившиеся за год проблемы с помощью алкоголя — не самый верный способ снять стресс, скорее наоборот — его усугубить. Впрочем, о вреде спиртных напитков вы сами знаете, а о том, как не напиться, мы сейчас вам расскажем.

Как максимально отказаться от алкоголя

Чтобы не выпить лишнего на празднике, поставьте цель полного отказа: заранее решите не пить ни грамма и подготовьтесь морально, напоминая себе о плюсах трезвости — ясная голова, хорошее самочувствие и никаких сожалений.

  • Сдерживайте соблазны, отказываясь вежливо: «Спасибо, я за рулем» или «Сегодня детокс, заряжаюсь энергией», и держите в руках свой бокал — это снимет давление.

  • Как не напиться в принципе? Замените ритуалы: пейте безалкогольное шампанское, морс из клюквы с имбирем или горячий глинтвейн без содержания алкоголя (чай с апельсином, корицей и медом).​

  • Двигайтесь: танцуйте, общайтесь активно, выходите на воздух — движение отвлекает от стола и снижает стресс без спиртного.

  • Если давление растет, имейте план Б: безалкогольное пиво (0,5%) или тоник с лаймом в красивом стакане — выглядит как коктейль, но без вреда. За вечер — 2–3 литра жидкости, и вы бодры весь праздник.​

  • Максимальный отказ от алкоголя — это свобода: никаких лимитов, только контроль и радость. Выбирайте трезвость — это лучший подарок себе!

Ранее мы рассказывали, как не объесться «до пуза» за праздничным столом — бережем здоровье и фигуру!

