Секреты спецслужб и народные хитрости для застолий: как пить и не пьянеть

На каждый день

Как не пьянеть — полезные советы и народные средства для будущих застолий

Секреты спецслужб и народные хитрости для застолий: как пить и не пьянеть

В январе нас ждут длинные новогодние каникулы с чередой застолий, где часто не обходится без спиртных напитков. Не все знают меру, и далеко не каждый умеет контролировать свое состояние во время праздничных посиделок.

Однако есть народные средства против опьянения.

Проверенный способ, как не пьянеть быстро, — съесть столовую ложку сливочного масла или несколько кусочков сала за час до застолья. Жирная пленка обволакивает стенки желудка и замедляет всасывание алкоголя в кровь.

Второй действенный метод — принять 8–10 таблеток активированного угля перед праздником. Сорбент связывает токсины и этанол в кишечнике, препятствуя их быстрому усвоению.

Менее известный совет — съесть столовую ложку сухих дрожжей, смешав их с творогом или йогуртом. Ферменты помогают печени расщеплять спирт прямо в желудке, но важно не есть при этом сладкого.

Четвертый способ — плотно поесть перед мероприятием и выбирать горячие мясные блюда в качестве закуски. Белковая и жирная пища существенно замедляет опьянение.

Пятый лайфхак — пить больше чистой воды между тостами. Это предотвращает обезвоживание и помогает организму быстрее выводить токсины.

Секреты спецслужб и народные хитрости для застолий: как пить и не пьянеть Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Секреты спецслужб

Агенты КГБ и ГРУ использовали особые приемы, чтобы не пьянеть во время важных встреч.

Перед застольем они принимали препарат альмагель А или аналогичные обволакивающие средства, съедали жирную пищу и выпивали рюмку крепкого алкоголя для «разгона» организма.

Во время мероприятия разведчики сохраняли физическую активность: танцевали, участвовали в играх, активно общались. Это помогало контролировать состояние волевым усилием и не давало мозгу расслабиться.

Некоторые врачи подтверждают эффективность многих методов и рекомендуют хорошо выспаться перед застольем. Усталость усиливает действие алкоголя, поэтому полноценный отдых — важная часть подготовки. Кроме этого, специалисты советуют не смешивать разные виды спиртного и категорически избегать газированных алкогольных напитков.

Помните, что ни один метод не дает стопроцентной гарантии и лучший способ сохранить ясность ума — знать свою меру и не злоупотреблять спиртным во время новогодних праздников. А еще лучше совсем отказаться от алкоголя, поскольку даже в малых количествах он наносит непоправимый вред здоровью!

Ранее мы рассказывали, как с помощью супа облегчить свое похмелье.