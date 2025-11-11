Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 11:00

Свиная рулька, запеченная в фольге с можжевеловыми ягодами и хлебным квасом, — старинный рецепт, который незаслуженно забыт современными хозяйками. Этот способ придает мясу невероятный аромат хвойного леса и делает его исключительно мягким.

Рульку (свиную — 1 шт., примерно 1,2–1,5 кг) промойте, обсушите. Раздавите можжевельник (ягоды — 15 шт.) и перец (черный горошком — 10 шт.) в ступке, добавьте давленый чесночок (6 зубчиков), соль (1 ч. л.), горчичку (зернистую — 2 ст. л.) и мед (1 ст. л.). Натрите мясо этой смесью, положите в миску, влейте квас (хлебный — 300 мл) так, чтобы он закрыл собою мясо, добавьте лавровый лист (3 шт.). Маринуйте четыре часа в холодном месте: погребе или холодильнике.

Положите окорок на двойной слой фольги, полейте маринадом. Плотно заверните, запекайте в духовке при 180 °C пару часов. После раскройте фольгу, увеличьте жар до 200 °C и готовьте блюдо еще минут 20–25 для красивого и аппетитного румянца.

Свиная рулька, запеченная в фольге по этому рецепту, получается с пряным хвойным ароматом и тающей текстурой. Блюдо отлично сочетается с квашеной капустой и отварным картофелем.

Ранее мы делились с вами рецептом стеклянной лапши: приготовьте вкусное блюдо за 20 минут!

Валентина Еремеева
В. Еремеева
