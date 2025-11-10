Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 08:30

«Стекляшка» за 20 минут: готовим быстрый ужин из фунчозы, овощей и курицы

«Стекляшка» за 20 минут: готовим быстрый ужин из фунчозы, овощей и курицы «Стекляшка» за 20 минут: готовим быстрый ужин из фунчозы, овощей и курицы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе — это быстрый и сытный ужин, который подойдет даже для тех, кто не любит готовить. Блюдо получается ароматным, с легкой остротой и нежной текстурой, а секрет успеха — в необычном ингредиенте: кунжутном масле холодного отжима.

Фунчозу (200 г) замочите в теплой воде на 10 минут, затем отварите 2 минуты и промойте холодной водой. Курицу (300 г филе) нарежьте тонкими полосками, обжарьте на сковороде с кунжутным маслом (1 ст. л.) до аппетитного румянца. Добавьте морковь (1 шт.), перец (болгарский, 1 шт.) и чеснок (2 зубчика), готовьте 3 минуты. Влейте соевый соус (2 ст. ложки), добавьте кориандр (молотый, 1 ч. л.), перемешайте. В конце соедините с фунчозой, посыпьте зеленым луком (100 г).

Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе готова к подаче — подавайте горячей, украсив кунжутом. Это блюдо отлично подойдет для семейного ужина или быстрого перекуса.

Ранее мы делились с вами рецептом быстрого форшмака: приготовьте рыбную закуску за 15 минут!

обеды
рецепты
быстрые рецепты
лапша
ужины
еда
Валентина Еремеева
В. Еремеева
