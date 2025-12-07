Длительные новогодние каникулы — время, когда мы наконец-то отводим душу, наслаждаясь вкусными блюдами, отклоняясь от привычного режима питания. Даже те, кто тщательно следит за фигурой и придерживается правильного питания, позволяют себе расслабиться и попробовать все праздничные угощения. Именно поэтому многие задаются вопросом: как устоять перед соблазнами и не переесть за праздники.

Планируйте застолье разумно

Не садитесь на строгую диету перед Новым годом — голодающий организм наверстает упущенное с лихвой. Вместо этого продумайте меню заранее, сделав акцент на легкие закуски: овощные нарезки, запеченное мясо и рыбу. Снизьте калорийность традиционных салатов, заменив майонез на греческий йогурт или используя меньше масла в заправках.

Хитрости за праздничным столом

Используйте маленькие тарелки — это создаст визуальное ощущение сытости при меньшем объеме пищи. Ешьте медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек, ведь мозгу требуется время, чтобы получить сигнал о насыщении. Перед застольем съешьте яблоко или банан — это притупит острое чувство голода. Выпейте стакан воды перед едой, чтобы заполнить желудок и снизить аппетит.

Новогоднее обжорство отменяется — учимся контролировать аппетит Фото: Shutterstock/FOTODOM

Контролируйте напитки

Алкоголь усиливает аппетит и добавляет лишние калории. Так что если вы задумываетесь, как не переесть за праздники, то придерживайтесь правила: один бокал вина — один стакан воды. Откажитесь от сладкой газировки в пользу несладкого чая или компотов без сахара.

Осознанное питание

Сосредоточьтесь на еде, а не на гаджетах или телевизоре — так вы лучше почувствуете насыщение и съедите меньше. Не стремитесь попробовать абсолютно все блюда на столе. Делайте перерывы между приемами пищи, позволяя организму переварить съеденное.

Следуя этим простым правилам, вы сможете насладиться праздничными блюдами без тяжести в желудке и лишних килограммов. Главное — помнить, что цель застолья не только еда, но и приятное общение с близкими людьми.

