ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 20:00

Новогоднее обжорство отменяется — учимся контролировать аппетит

Как не переесть за праздники — секреты борьбы с новогодним обжорством Как не переесть за праздники — секреты борьбы с новогодним обжорством Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Длительные новогодние каникулы — время, когда мы наконец-то отводим душу, наслаждаясь вкусными блюдами, отклоняясь от привычного режима питания. Даже те, кто тщательно следит за фигурой и придерживается правильного питания, позволяют себе расслабиться и попробовать все праздничные угощения. Именно поэтому многие задаются вопросом: как устоять перед соблазнами и не переесть за праздники.

Планируйте застолье разумно

Не садитесь на строгую диету перед Новым годом — голодающий организм наверстает упущенное с лихвой. Вместо этого продумайте меню заранее, сделав акцент на легкие закуски: овощные нарезки, запеченное мясо и рыбу. Снизьте калорийность традиционных салатов, заменив майонез на греческий йогурт или используя меньше масла в заправках.

Хитрости за праздничным столом

Используйте маленькие тарелки — это создаст визуальное ощущение сытости при меньшем объеме пищи. Ешьте медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек, ведь мозгу требуется время, чтобы получить сигнал о насыщении. Перед застольем съешьте яблоко или банан — это притупит острое чувство голода. Выпейте стакан воды перед едой, чтобы заполнить желудок и снизить аппетит.

Новогоднее обжорство отменяется — учимся контролировать аппетит Новогоднее обжорство отменяется — учимся контролировать аппетит Фото: Shutterstock/FOTODOM

Контролируйте напитки

Алкоголь усиливает аппетит и добавляет лишние калории. Так что если вы задумываетесь, как не переесть за праздники, то придерживайтесь правила: один бокал вина — один стакан воды. Откажитесь от сладкой газировки в пользу несладкого чая или компотов без сахара.

Осознанное питание

Сосредоточьтесь на еде, а не на гаджетах или телевизоре — так вы лучше почувствуете насыщение и съедите меньше. Не стремитесь попробовать абсолютно все блюда на столе. Делайте перерывы между приемами пищи, позволяя организму переварить съеденное.

Следуя этим простым правилам, вы сможете насладиться праздничными блюдами без тяжести в желудке и лишних килограммов. Главное — помнить, что цель застолья не только еда, но и приятное общение с близкими людьми.

Ранее мы рассказывали, какие гантели выбрать для домашних тренировок.

Читайте также
Необычные рафаэлло на Новый год: с крабовыми палочками, всего за 30 минут
Семья и жизнь
Необычные рафаэлло на Новый год: с крабовыми палочками, всего за 30 минут
Чупа-чупсы из крабовых палочек на праздничный стол: скинули все в блендер, измельчили — и готово
Общество
Чупа-чупсы из крабовых палочек на праздничный стол: скинули все в блендер, измельчили — и готово
Тотальная слежка за чатами: демократия в ЕС оказалась под колпаком Брюсселя
Европа
Тотальная слежка за чатами: демократия в ЕС оказалась под колпаком Брюсселя
Ягоды и сметанная шапочка — так запеканку готовила еще моя бабушка: делюсь рецептом, который стал семейной традицией
Общество
Ягоды и сметанная шапочка — так запеканку готовила еще моя бабушка: делюсь рецептом, который стал семейной традицией
Магнитные бури сегодня, 7 декабря: что завтра, нервозность, головные боли
Космос
Магнитные бури сегодня, 7 декабря: что завтра, нервозность, головные боли
праздники
застолье
контроль
еда
здоровье
фигура
польза
советы
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Трампа заявил, что его отец может отвернуться от Украины
В России экстренно закрыли аэропорт в Сочи
«Обезвредить»: на Украине объяснили уголовное дело против депутата Скороход
«6 кадров», мечта поехать в зону СВО, трое детей: как живет Андрей Кайков
Дмитриев назвал способ возродить «великую Европу»
В крупнейшем аэропорту Европы во время кражи чемодана пострадали 21 человек
Сын Трампа раскрыл, когда олигархи перестанут отправлять украинцев на фронт
В ЕС нашли способ, как заморозить активы России навсегда
«Верю чуть-чуть»: известный певец признался, что пишет письма Деду Морозу
Названо количество состоящих на учете в ПДН российских подростков
Польша обвинила Дмитриева и Маска в заговоре
Суд начал рассмотрение дела о гибели сержанта из-за связанных строп парашюта
«Кая — подарок для мира»: Дмитриев поблагодарил главу дипломатии ЕС
Две страны ЕС захотели оспорить запрет на газ и нефть из России
Кулеба пояснил, почему не собирается воевать за ВСУ
Умер актер из «Реальных пацанов»
Таганрожцам предложили самостоятельно украсить город к Новому году
В Нидерландах рассказали, почему Европа скатывается в Средневековье
В Мариуполе решат жилищный вопрос с нуждающимися
Депрессия, отсутствие ролей, слова для ВС РФ: как живет Валентина Теличкина
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.