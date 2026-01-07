Атака США на Венесуэлу
Лазанья в стиле Каракаса: готовлю пастичо. Мясо с чили и кумином, бешамель и сыр. Феерия вкуса!

Если искать самое уютное, безусловно любимое и невероятно сытное блюдо венесуэльской домашней кухни, то это пастичо. Оно объединяет, удивляет и оставляет чувство глубокого удовлетворения.

Для мясного соуса: в глубокой сковороде разогреваю 2 ст. л. масла. Обжариваю 1 нарезанную луковицу и 2 зубчика чеснока до мягкости. Добавляю 500 г говяжьего фарша, обжариваю до румяности. Вливаю 400 г протертых помидоров в собственном соку, добавляю 1 ч. л. сушеного орегано, 0,5 ч. л. кумина, щепотку кайенского перца, соль и черный перец по вкусу. Тушу 15–20 минут.

Для соуса бешамель: в сотейнике растапливаю 60 г сливочного масла, вмешиваю 60 г муки и жарю 1–2 минуты. Постепенно, помешивая венчиком, вливаю 600 мл молока. Варю до загустения. Снимаю с огня, добавляю щепотку мускатного ореха, соль и 100 г тертого сыра (типа пармезан).

В глубокой форме для запекания собираю пастичо: тонкий слой соуса бешамель на дно, затем листы пасты для лазаньи (200–250 г), половина мясного соуса, часть бешамели. Повторяю слой. Верхним должен быть соус бешамель. Щедро посыпаю 150 г тертого сыра моцарелла.

Накрываю форму фольгой и выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 30 минут. Затем снимаю фольгу и запекаю еще 10–15 минут до золотистой сырной корочки. Даю настояться 10–15 минут перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
