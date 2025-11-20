Брускетта с рикоттой и клубникой: вечерний перекус для сохранения талии

Брускетта с рикоттой и клубникой: вечерний перекус для сохранения талии

Брускетта с рикоттой и клубникой: вечерний перекус для сохранения талии

Хотите удивить гостей или порадовать себя необычным десертом? Рецепт брускетты, которую легко приготовить дома, с рикоттой и клубникой — это быстрый вариант в любое время года. Такая брускетта идеально подойдет для легкого ужина.

Нарежьте багет на ломтики (4 куска) и слегка просушите в духовке до хрустящей корочки. Клубнику (150 г) порежьте тонкими слайсами. Рикотту (200 г) смешайте с медом (1 ст. л.) и щепоткой корицы. На каждый ломтик багета выложите слой рикотты, затем украсьте клубникой. По желанию добавьте листики базилика для аромата.

Рецепт брускетты, которую легко приготовить дома, особенно хорош тем, что не требует сложных ингредиентов и много времени. Такая брускетта станет изюминкой любого стола и поднимет настроение даже в самый дождливый день.

Ранее мы делились с вами рецептом домашнего творожного сыра.