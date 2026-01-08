Атака США на Венесуэлу
Фаршированные блины не теряют вкуса даже после заморозки: готовим конвертики с жюльеном

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте невероятно вкусные и практичные фаршированные блины, которые можно заготовить впрок, поскольку они не теряют вкуса даже после заморозки. Эти конвертики с жюльеном оценит каждый, кто попробует!

Вкус бесподобный: нежные блины и кремовая, ароматная начинка с грибами и курицей.

Рецепт: для блинов понадобится 500 мл молока, 2 яйца, 200 г муки, щепотка соли, 1 ст. л. сахара, 2 ст. л. растительного масла. Замесите жидкое тесто, испеките тонкие блины на хорошо разогретой сковороде. Для начинки понадобятся 300 г шампиньонов, 1 луковица, 200 г куриного филе, 200 мл сливок (20%), 1 ст. л. муки, 50 г сливочного масла, соль, перец. Обжарьте по отдельности мелко нарезанную курицу и мелко нарезанные грибы с луком. В отдельной сковороде растопите масло, обжарьте в нем муку 1 минуту, влейте сливки, помешивая, до загустения. Соедините соус с курицей и грибной смесью, посолите, поперчите, остудите. Начинка должна быть густой. На каждый блин положите 1,5–2 ст. л. остывшей начинки, заверните конвертом.

После заморозки разогревайте блины на сковороде или в микроволновке. Заготовки хранятся до двух месяцев.

Ранее стало известно, как приготовить яблочную лепешку на завтрак: элементарный рецепт.

рецепты
блины
завтраки
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
