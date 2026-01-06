Блины с яблочной начинкой: с этим рецептом завтраки станут любимым приемом пищи

Приготовьте потрясающие десертные блины с ароматной яблочной начинкой с корицей, которые станут идеальным угощением к чаю. Ничего сложного и невероятно вкусно! С этим рецептом завтраки станут любимым приемом пищи.

Вкус получается волшебным: нежные тонкие блины и сладкая, с пряным ароматом корицы яблочная начинка создают идеальное осеннее сочетание.

Для теста понадобится 500 мл молока, 2 яйца, 200 г муки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 2 ст. л. растительного масла. Для начинки: 3–4 кисло-сладких яблока, 3–4 ст. л. сахара, 1 ч. л. молотой корицы, 30 г сливочного масла. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. В сковороде растопите сливочное масло, выложите яблоки и обжаривайте 5–7 минут, пока они не станут мягкими. Добавьте сахар и корицу, перемешайте и готовьте еще 3–5 минут на среднем огне, пока сахар не карамелизуется, а яблоки не станут золотистыми. Снимите с огня. Приготовьте тонкие блины обычным способом: взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте молоко и муку, замесите жидкое тесто без комков, добавьте масло. Испеките блины на хорошо разогретой сковороде. На каждый теплый блин выложите ложку яблочной начинки и заверните конвертом, трубочкой или треугольником.

