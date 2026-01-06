Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 07:46

Блины с яблочной начинкой: с этим рецептом завтраки станут любимым приемом пищи

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте потрясающие десертные блины с ароматной яблочной начинкой с корицей, которые станут идеальным угощением к чаю. Ничего сложного и невероятно вкусно! С этим рецептом завтраки станут любимым приемом пищи.

Вкус получается волшебным: нежные тонкие блины и сладкая, с пряным ароматом корицы яблочная начинка создают идеальное осеннее сочетание.

Для теста понадобится 500 мл молока, 2 яйца, 200 г муки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 2 ст. л. растительного масла. Для начинки: 3–4 кисло-сладких яблока, 3–4 ст. л. сахара, 1 ч. л. молотой корицы, 30 г сливочного масла. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. В сковороде растопите сливочное масло, выложите яблоки и обжаривайте 5–7 минут, пока они не станут мягкими. Добавьте сахар и корицу, перемешайте и готовьте еще 3–5 минут на среднем огне, пока сахар не карамелизуется, а яблоки не станут золотистыми. Снимите с огня. Приготовьте тонкие блины обычным способом: взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте молоко и муку, замесите жидкое тесто без комков, добавьте масло. Испеките блины на хорошо разогретой сковороде. На каждый теплый блин выложите ложку яблочной начинки и заверните конвертом, трубочкой или треугольником.

Ранее стало известно, как приготовить рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом.

Проверено редакцией
блины
рецепты
яблоки
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам напомнили о новом сроке оплаты ЖКУ за декабрь
Колядки в новогодние каникулы: история, традиции и как колядовать сегодня
Яркие и душевные открытки на Рождество: поздравьте самых дорогих людей!
Чиновников начали эвакуировать из-за стрельбы в центре Каракаса
Наступление ВС РФ на Харьков 6 января: успехи у Волчанска, что в Купянске
Лучшие блюда на Сочельник: постные, сладкие и несладкие — на любой вкус
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Анахайм»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 января: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 129 БПЛА
Мошенники начали блокировать банковские карточки россиян
«По какому праву?»: в Белом доме задали Дании вопрос из-за Гренландии
Главное рождественское блюдо наших предков! Готовим вкусную кутью
Роснедра отчитались о приросте запасов золота
Что есть в сочельник: готовим вкусные вареники с картошкой
Разговение после Рождественского поста: правила и меню
Забытое блюдо для сочельника: как приготовить настоящую крыжавку
Провал контратак ВСУ, беспилотный «кошмар»: новости СВО к утру 6 января
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 января
Как заставить себя работать после новогодних каникул: рецепты от стресса
Косачев счел интересной реакцию ЕС на заявление США о Западном полушарии
Дальше
Самое популярное
Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.