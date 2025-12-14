Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 07:35

В Госдуме предупредили о штрафах за проживание без оформления регистрации

Депутат Якубовский: за проживание без регистрации более 90 дней грозит штраф

В России за проживание по другому адресу более 90 суток и без оформление временной регистрации грозит штраф, сообщил член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, которые приводит RT, для граждан в большинстве регионов он составляет от двух до трех тысяч рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — от трех до пяти тысяч рублей.

Нарушением считается либо проживание по другому адресу свыше 90 суток без временной регистрации, либо переезд на новое постоянное место жительства без оформления регистрации по месту жительства в течение семи рабочих дней. За такие действия предусмотрена административная ответственность по ст. 19.15.1 КоАП РФ, — предупредил Якубовский.

Депутат обратил внимание, что ответственность наступит и для того, у кого проживают незарегистрированные лица. При этом он подчеркнул, что отсутствие регистрации не влияет на имущественные права и не дает управляющим компаниям оснований для ограничения доступа в жилье.

Нарушение носит административный характер и устраняется путем оформления регистрации, — отметил он.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин сообщал, что затруднение движения пассажиров в метро может повлечь за собой штраф в размере двух тысяч рублей. Он отметил, что ключевым фактором для привлечения к ответственности является именно доказанный умысел и конкретные последствия в виде созданной помехи. По его словам, просто остановиться в потоке людей или замедлить шаг — это не то же самое, что сознательно и активно перекрывать движение.

Россия
Госдума
штрафы
регистрации
жилье
