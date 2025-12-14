В Госдуме предупредили о штрафах за проживание без оформления регистрации Депутат Якубовский: за проживание без регистрации более 90 дней грозит штраф

В России за проживание по другому адресу более 90 суток и без оформление временной регистрации грозит штраф, сообщил член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его словам, которые приводит RT, для граждан в большинстве регионов он составляет от двух до трех тысяч рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — от трех до пяти тысяч рублей.

Нарушением считается либо проживание по другому адресу свыше 90 суток без временной регистрации, либо переезд на новое постоянное место жительства без оформления регистрации по месту жительства в течение семи рабочих дней. За такие действия предусмотрена административная ответственность по ст. 19.15.1 КоАП РФ, — предупредил Якубовский.

Депутат обратил внимание, что ответственность наступит и для того, у кого проживают незарегистрированные лица. При этом он подчеркнул, что отсутствие регистрации не влияет на имущественные права и не дает управляющим компаниям оснований для ограничения доступа в жилье.

Нарушение носит административный характер и устраняется путем оформления регистрации, — отметил он.

