Озвучено, сколько денег россияне потратят на новогодний стол Набор продуктов для новогоднего стола обойдется россиянам в 10 тыс. рублей

Средняя стоимость продуктов для классического новогоднего стола в России в 2025 году составляет около 10 тыс. рублей. В условную потребительскую корзину вошли все традиционные блюда, фрукты и напитки, пишет РИА Новости после анализа данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за ноябрь.

В расчет включен набор для праздничного ужина на четырех человек. Он предусматривает горячее блюдо из курицы с картофелем, овощную нарезку, мясные и сырные закуски, бутерброды с икрой и шпротами, салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой», а также разносолы.

Сладкая часть включает фрукты (апельсины, мандарины, виноград, яблоки) и торт. Напитки представлены шампанским, вином, коньяком, минеральной водой, соком и чаем.

Согласно расчетам, самым дорогим элементом стола станут бутерброды с красной икрой — их стоимость оценивается в 2666 рублей. Салат «Оливье» обойдется в 576 рублей, «Сельдь под шубой» — в 291 рубль. Горячее блюдо из курицы с гарниром будет стоить 511 рублей.

Среди напитков бутылка шампанского оценивается в 425 рублей, вина — в 513 рублей, коньяка — в 820 рублей. Общая сумма в 10 тыс. рублей является усредненным показателем, и фактическая стоимость праздничного стола может варьироваться в зависимости от региона, выбора конкретных торговых марок и ценовой политики магазинов.

Ранее доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод сообщил, что после 20 декабря в России ожидается пик подорожания основных продуктов, которые традиционно используются для приготовления блюд новогоднего стола. Это связано с повышенным сезонным спросом.