27 октября 2025 в 16:29

Ванна как новая за 5 минут: домашние компоненты убирают налет и ржавчину без химии и лишних затрат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чистота ванной часто превращается в головную боль: мыльные разводы, желтые пятна и ржавчина портят вид даже недавно установленной сантехники. Многие покупают дорогие средства, не подозревая, что в каждом доме есть простые и безопасные ингредиенты, которые справляются не хуже профессиональной химии.

Достаточно правильно сочетать пищевую соду и жидкость для мытья посуды, чтобы убрать въевшийся мыльный налет за считаные минуты. Для ржавчины эффективен раствор соли и уксуса, а пожелтевший акрил легко отбеливается смесью перекиси водорода и уксуса.

Растворы наносят на проблемные участки, оставляют на время воздействия, затем смывают теплой водой. Такой подход экономит бюджет, сохраняет здоровье домочадцев и возвращает ванне первозданную белизну и сияние без лишних усилий.

Ранее сообщалось, что для многих хозяек задача отмыть сковороду, покрытую застарелым жиром и нагаром, зачастую становится настоящим испытанием. К счастью, есть пара простых способов быстро и эффективно привести сковороду в идеальное состояние.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
