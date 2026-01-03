Новый год — 2026
Конденсат на бачке унитаза — прощай! Рабочий лайфхак для сухого санузла

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Запотевший бачок унитаза — не просто досадная мелочь: из‑за постоянной влаги может появиться плесень, испортиться пол или заржаветь детали. Но решить проблему вполне реально без дорогих ремонтов и сложных манипуляций. Главное — понять причины и выбрать подходящий способ.

Чаще всего конденсат образуется из‑за разницы температур: в бачке холодная вода, а в ванной — теплый воздух. Усугубляют ситуацию плохая вентиляция, высокая влажность в помещении или неполадки с водопроводом. Начать стоит с простых мер: установите двухрежимную кнопку слива — так бачок будет наполняться реже и меньше охлаждаться. Попробуйте отрегулировать температуру воды: чем она теплее, тем меньше будет конденсата.

Если это не помогло, обратите внимание на вентиляцию — возможно, стоит поставить вытяжной вентилятор. А самый надежный способ — утеплить бачок изнутри. Для этого перекройте воду, слейте бачок, очистите стенки и нанесите теплоизоляционный материал (монтажную пену, пенофол или специальный герметик). После высыхания верните на место механизм слива. Такое утепление создаст барьер между холодной водой и стенкой бачка — и конденсат больше не побеспокоит.

Ранее сообщалось, что со временем даже лучшая чугунная сковородка покрывается плотным нагаром, который, кажется, невозможно удалить. Но есть простой способ, доступный каждому, и он действительно работает. Метод помогает вернуть посуде чистый вид без долгого кипячения и агрессивной химии.

