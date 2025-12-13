Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 16:32

Как быстро найти все сквозняки в квартире: 5 простых домашних способов, которые моментально покажут проблемные окна

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Иногда в квартире становится прохладнее, хотя отопление работает как обычно. Нередко причина — небольшие щели в окнах, которые незаметны при беглом осмотре. Есть несколько простых приемов, позволяющих выявить продувание без вызова мастера.

Сначала проверьте раму: если на внутренней части скапливается пыль, значит, уплотнитель пропускает воздух. Затем попробуйте метод с мелом — нанесите его на резинку, закройте окно и снова откройте. Неровный след подскажет, где есть зазор. Лист бумаги тоже отлично работает: если он легко вытягивается из закрытого окна, прижим требует регулировки.

Пламя свечи поможет найти скрытые сквозняки — проведите ею вдоль рамы и смотрите, где огонь дрожит. А мыльный раствор покажет утечки пузырьками, если нанести его по периметру створки. Эти простые шаги помогут быстро определить проблему и вернуть окнам герметичность.

Ранее сообщалось, что мы привыкли использовать бумажные полотенца лишь для быстрых протирок, но их возможности на кухне поистине безграничны. Эта прочная и отлично впитывающая бумага может стать вашей главной помощницей в готовке и хранении продуктов.

Проверено редакцией
окна
ветер
советы
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Критика из-за худобы, два развода, гонорар на НГ: как живет Полина Гагарина
Захарова поставила Запад на место в вопросе распоряжения активами России
Популярный блогер-миллионник получил гражданство России
Политика Евросоюза в отношении России напомнила Захаровой театр абсурда
Лыжник Коростелев получил шанс на участие в Олимпиаде
Эстонский депутат сделал важный шаг в протест курсу русофобии
Экологическая повестка Греты Тунберг превратилась для нее в судебную
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Подмосковье
Зэки и элита ВСУ умирают в боях за Купянск: новости СВО на вечер 13 декабря
Россиян попросили не покупать заранее некоторые продукты на новогодний стол
В Астрахани ищут участника конфликта, в котором избили тренера
Фицо призвал восстановить отношения с Россией
Пленный украинец раскрыл, на что шло командование ВСУ под Северском
«От греха подальше»: в ГД ответили на русофобские рекомендации Евросоюза
«Но вот тряпки!»: Айза пришла в недоумение от трат Собчак на одежду
«Столько лицемерия в жизни не видели»: Фицо о Западе и мире на Украине
Сообщение о минировании поезда из Киева заставило поволноваться молдаван
В постпредстве США раскрыли, куда «сливается» 70% бюджета ООН
Российская лыжница завоевала квоту на участие в олимпийском спринте
Лукашенко объявил о помиловании 123 осужденных из разных стран
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.