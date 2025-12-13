Как быстро найти все сквозняки в квартире: 5 простых домашних способов, которые моментально покажут проблемные окна

Иногда в квартире становится прохладнее, хотя отопление работает как обычно. Нередко причина — небольшие щели в окнах, которые незаметны при беглом осмотре. Есть несколько простых приемов, позволяющих выявить продувание без вызова мастера.

Сначала проверьте раму: если на внутренней части скапливается пыль, значит, уплотнитель пропускает воздух. Затем попробуйте метод с мелом — нанесите его на резинку, закройте окно и снова откройте. Неровный след подскажет, где есть зазор. Лист бумаги тоже отлично работает: если он легко вытягивается из закрытого окна, прижим требует регулировки.

Пламя свечи поможет найти скрытые сквозняки — проведите ею вдоль рамы и смотрите, где огонь дрожит. А мыльный раствор покажет утечки пузырьками, если нанести его по периметру створки. Эти простые шаги помогут быстро определить проблему и вернуть окнам герметичность.

