Черноморский город отражает атаку дронов ВСУ

В Севастополе средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, никакие гражданские объекты не пострадали. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

По предварительной информации, сбиты две воздушные цели над акваторией моря в районе мыса Херсонес и Фиолента <…>. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, — написал Развожаев.

Ранее сообщалось, что за пять часов российские системы ПВО успешно сбили и нейтрализовали восемь беспилотных летательных аппаратов, которые были замечены над различными территориями России. Как сообщили в Минобороны РФ, три дрона были уничтожены над акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью, один — над Брянской областью, еще один — над Курской областью. Последний беспилотник был сбит над акваторией Азовского моря.

До этого утром 12 декабря российские системы ПВО сбили пять украинских беспилотников. Дроны уничтожили в Московском регионе, Калужской области и над Каспийским морем.