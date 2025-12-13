Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Российские средства ПВО сбили восемь украинских дронов

Минобороны России: за пять часов системы ПВО сбили восемь дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
За последние пять часов российские системы противовоздушной обороны успешно сбили и нейтрализовали восемь беспилотных летательных аппаратов, которые были замечены над различными территориями России, сообщили в Минобороны РФ. Это произошло с 12:00 до 17:00 по московскому времени.

Три дрона были уничтожены над акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью, один — над Брянской областью, еще один — над Курской областью. Последний беспилотник был сбит над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что силы ПВО России успешно перехватили и нейтрализовали 47 украинских беспилотников над различными регионами страны с 13:00 до 20:00 по Москве. Наибольшее количество дронов было сбито над Тульской (13), Московской (7), Орловской (7) и Белгородской (7) областями. Также нейтрализованы БПЛА над Брянской (6), Калужской (3), Курской (2), Нижегородской (1) и Рязанской (1) областями.

До этого 12 декабря с 7 до 9 утра российские системы ПВО сбили пять украинских беспилотников. Дроны уничтожили в Московском регионе, Калужской области и над Каспийским морем.

Россия
атаки ВСУ
БПЛА
ПВО
