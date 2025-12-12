Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 21:10

Над Россией перехватили 47 украинских беспилотников

В Минобороны сообщили о перехвате 47 украинских БПЛА над регионами России

Силы ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских БПЛА самолетного типа, замеченных над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Дроны были ликвидировали с 13:00 мск до 20:00 мск.

С 13:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что 13 беспилотников было сбито над Тульской областью, по семь — над Московской, Орловской и Белгородской областями. Кроме того, шесть БПЛА ликвидировали в Брянской области, три — в Калужской области, два — в Курской области и по одному в Нижегородской и Рязанской областях.

До этого начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев сообщил, что российские войска предотвратили попытки применения БПЛА по химпредприятиям в Великом Новгороде и городе Россоши Воронежской области. Он также упомянул о попытках ударов по объектам на территориях ДНР и ЛНР, что, по словам Ртищева, создавало угрозу химического поражения мирного населения.

