13 декабря 2025 в 18:06

В Саратове после разгула стихии недосчитались зеленых насаждений

В Саратове из-за снегопада и ветра повалило более 30 деревьев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Саратове более 30 деревьев рухнули из-за обрушившейся непогоды, сообщает мэрия города. Местные власти заверили, что последствия разгула стихии скоро будут устранены. В регионе продолжаются сильный ветер и снегопад.

Непогода вносит свои коррективы в жизнь города. На данный момент уже зафиксировано свыше 30 случаев падения зеленых насаждений на улицах Саратова. Ситуация на местах под личным контролем глав администраций. Поставлена задача не сидеть в кабинетах, а лично мониторить оперативную обстановку и координировать работу бригад на выезде, — говорится в публикации.

Жителей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте в ближайшее время. В администрации уточнили, что это необходимо для предотвращения заторов, которые будут мешать работе спецтехники.

Ранее прокуратура организовала проверку из-за массового отключения электричества в Пензе и трех районах области — Бессоновском, Пензенском и Мокшанском. Из-за непогоды в регионе действует режим повышенной готовности. По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду

