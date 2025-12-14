Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 07:57

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 декабря: инфографика

В ночь на 14 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 141 дрон противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«С 23:00 по московскому времени 13 декабря до 07:00 по московскому времени 14 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 35 – над территорией Брянской области, 32 – над территорией Республики Крым, 22 – над территорией Краснодарского края, 15 – над территорией Тульской области, 13 – над территорией Калужской области, семь – над территорией Курской области, четыре – над территорией Рязанской области, четыре – над территорией Ростовской области, три – над территорией Белгородской области, два – над территорией Ленинградской области, один – над территорией Смоленской области, один – над территорией Псковской области, один – над территорией Новгородской области и один – над территорией Московского региона», — говорится в сообщении.

