Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 07:08

«Напрасно пугает людей»: на Западе высмеяли новый выпад Рютте в адрес РФ

Unherd: Рютте пугает европейцев конфликтом с РФ ради сохранения финансирования

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Amrei Schulz/www.imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сознательно запугивает европейцев мнимой российской угрозой для оправдания роста военных расходов, заявили авторы британского издания Unherd. В публикации утверждается, что подобная риторика используется для давления на избирателей в условиях экономической стагнации.

Поводом для критики стали заявления Рютте на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Генсек НАТО призвал европейские страны увеличить оборонные бюджеты, чтобы быть готовыми «сражаться с русскими», и перейти к «военному образу мышления».

Рютте действительно в это верит? Хочется надеться, что не верит. Хотя Рютте совершенно напрасно пугает, <…> учитывая экономическую стагнацию в Европе и острое бюджетное давление, можно утверждать, что единственный способ заставить избирателей больше тратить на армию — убедить их, что русский медведь идет за ними, — говорится в публикации.

Позиция Москвы, которую неоднократно озвучивали президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, заключается в отсутствии каких-либо агрессивных планов в отношении стран НАТО. При этом власти страны готовы письменно зафиксировать такие гарантии.

Ранее специальный представитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале разместил изображение Короля ночи из «Игры престолов», сравнив с этим персонажем Рютте. Таким образом он отреагировал на слова главы Альянса о готовности к войне.

НАТО
Марк Рютте
риторика
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожилой мужчина погиб при пожаре в Уссурийске
Священник рассказал, как икона праведного воина спасла жизнь бойцу ВС РФ
Говядина, картофель и помидоры: теплый новогодний салат без лишних хлопот
Суд разрешил спор об управлении самоходными машинами в пьяном виде
Тропический ад превратил Шри-Ланку в зону бедствия
Ураганный ветер в Махачкале обрушил на парковку рекламный щит
Трампа назвали Гринчем для европейцев
Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму
Поставки популярного российского десерта в США достигли пика с 2022 года
В одесских школах начали следить, на каком языке говорят дети
Голевая передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от разгромного поражения
Россиянам дали рекомендации по обмену валюты
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 декабря: инфографика
Командный пункт ГУР взлетел на воздух после удара БПЛА
Россиянам назвали сроки победы над пришедшим из Китая опасным гриппом
Станет любимым блюдом: теплый салат с баклажанами и брынзой
В Госдуме предупредили о штрафах за проживание без оформления регистрации
Средства ПВО защитили 14 регионов России от ночных атак ВСУ
Стали известны потери ВСУ на ключевом направлении в зоне СВО
Альпинистам объяснили возможный запрет восхождения на Эльбрус в одиночку
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.