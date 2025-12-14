«Напрасно пугает людей»: на Западе высмеяли новый выпад Рютте в адрес РФ Unherd: Рютте пугает европейцев конфликтом с РФ ради сохранения финансирования

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сознательно запугивает европейцев мнимой российской угрозой для оправдания роста военных расходов, заявили авторы британского издания Unherd. В публикации утверждается, что подобная риторика используется для давления на избирателей в условиях экономической стагнации.

Поводом для критики стали заявления Рютте на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Генсек НАТО призвал европейские страны увеличить оборонные бюджеты, чтобы быть готовыми «сражаться с русскими», и перейти к «военному образу мышления».

Рютте действительно в это верит? Хочется надеться, что не верит. Хотя Рютте совершенно напрасно пугает, <…> учитывая экономическую стагнацию в Европе и острое бюджетное давление, можно утверждать, что единственный способ заставить избирателей больше тратить на армию — убедить их, что русский медведь идет за ними, — говорится в публикации.

Позиция Москвы, которую неоднократно озвучивали президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, заключается в отсутствии каких-либо агрессивных планов в отношении стран НАТО. При этом власти страны готовы письменно зафиксировать такие гарантии.

Ранее специальный представитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале разместил изображение Короля ночи из «Игры престолов», сравнив с этим персонажем Рютте. Таким образом он отреагировал на слова главы Альянса о готовности к войне.