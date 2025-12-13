Как вернуть ножницам идеальную остроту без затрат и инструментов: простые домашние способы, которые реально работают и экономят бюджет

Тупые ножницы мешают работе и раздражают, но покупать новые совсем не обязательно. Есть несколько быстрых приемов, благодаря которым лезвия снова режут как новые. Никаких навыков и оборудования не нужно — только самые обычные вещи, которые есть дома у каждого.

Чаще всего ножницы тупятся из-за мягкой стали или неправильного использования, но восстановить остроту легко. Попробуйте «скрепочный» способ: режьте крупную металлическую скрепку 30–40 раз — лезвия заметно выровняются. Похожим образом работает и обычная пальчиковая батарейка: проведите по ее корпусу ножницами до 30 раз.

Еще эффективнее помогает наждачная бумага — нарежьте ее полосками и порежьте ими ножницами с обеих сторон. После процедуры пройдитесь по бумажной салфетке, чтобы убрать металлическую пыль. Такие простые действия занимают всего пару минут и значительно продлевают жизнь вашему инструменту.

