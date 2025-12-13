Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Как вернуть ножницам идеальную остроту без затрат и инструментов: простые домашние способы, которые реально работают и экономят бюджет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тупые ножницы мешают работе и раздражают, но покупать новые совсем не обязательно. Есть несколько быстрых приемов, благодаря которым лезвия снова режут как новые. Никаких навыков и оборудования не нужно — только самые обычные вещи, которые есть дома у каждого.

Чаще всего ножницы тупятся из-за мягкой стали или неправильного использования, но восстановить остроту легко. Попробуйте «скрепочный» способ: режьте крупную металлическую скрепку 30–40 раз — лезвия заметно выровняются. Похожим образом работает и обычная пальчиковая батарейка: проведите по ее корпусу ножницами до 30 раз.

Еще эффективнее помогает наждачная бумага — нарежьте ее полосками и порежьте ими ножницами с обеих сторон. После процедуры пройдитесь по бумажной салфетке, чтобы убрать металлическую пыль. Такие простые действия занимают всего пару минут и значительно продлевают жизнь вашему инструменту.

Ранее сообщалось, что, если вы устали тратиться на дорогую химию, есть простое решение для идеальной чистоты ванны. Оно поможет избавиться от желтого налета на сантехнике.

Проверено редакцией
