Станет любимым блюдом: теплый салат с баклажанами и брынзой

Готовим теплый салат с баклажанами вместе с NEWS.ru. Превратите 2 фиолетовых овоща в кубики, посолите, оставьте на 20 минут, затем промойте и обжарьте до румяности. Отдельно пассеруйте 1 красную луковицу, нарезанную полукольцами, и 1 красный перец, шинкованный соломкой.

Далее для приготовления салата с баклажанами смешайте овощи в миске, добавьте 200 г отварного киноа, горсть рубленой мяты и 100 г раскрошенной брынзы. Для заправки взбейте 3 ст. л. оливкового масла, сок 1 лайма, 1 ч. л. меда и измельченный зубчик чеснока.

Подавайте салат на Новый год сразу, украсив кедровыми орешками. Контраст теплых овощей, нежного киноа и свежей зелени создаст гармоничный вкус!

