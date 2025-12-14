Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 07:40

Станет любимым блюдом: теплый салат с баклажанами и брынзой

Станет любимым блюдом: теплый салат с баклажанами и брынзой Станет любимым блюдом: теплый салат с баклажанами и брынзой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовим теплый салат с баклажанами вместе с NEWS.ru. Превратите 2 фиолетовых овоща в кубики, посолите, оставьте на 20 минут, затем промойте и обжарьте до румяности. Отдельно пассеруйте 1 красную луковицу, нарезанную полукольцами, и 1 красный перец, шинкованный соломкой.

Далее для приготовления салата с баклажанами смешайте овощи в миске, добавьте 200 г отварного киноа, горсть рубленой мяты и 100 г раскрошенной брынзы. Для заправки взбейте 3 ст. л. оливкового масла, сок 1 лайма, 1 ч. л. меда и измельченный зубчик чеснока.

Подавайте салат на Новый год сразу, украсив кедровыми орешками. Контраст теплых овощей, нежного киноа и свежей зелени создаст гармоничный вкус!

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт закуски в лаваше с курицей и кукурузой.

Читайте также
Эта ватрушка — королева чаепития: готовлю с нежной начинкой в слоях из песочной крошки
Общество
Эта ватрушка — королева чаепития: готовлю с нежной начинкой в слоях из песочной крошки
Изумительная закуска для любого праздничного стола: рулет «Светофор» — быстро и вкусно
Общество
Изумительная закуска для любого праздничного стола: рулет «Светофор» — быстро и вкусно
Сельдь под шубой с неожиданной изюминкой — обновленный рецепт для новогоднего стола, который удивит гостей и домочадцев
Общество
Сельдь под шубой с неожиданной изюминкой — обновленный рецепт для новогоднего стола, который удивит гостей и домочадцев
Забудьте о канапе! Новогодний хит — трубочки из лаваша а-ля пицца
Семья и жизнь
Забудьте о канапе! Новогодний хит — трубочки из лаваша а-ля пицца
Вместо оливье — мой фирменный слоеный торт. Коржи из хлеба, крем из яиц и шпроты. Гости просят рецепт!
Общество
Вместо оливье — мой фирменный слоеный торт. Коржи из хлеба, крем из яиц и шпроты. Гости просят рецепт!
рецепты
кулинария
салаты
общество
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожилой мужчина погиб при пожаре в Уссурийске
Священник рассказал, как икона праведного воина спасла жизнь бойцу ВС РФ
Говядина, картофель и помидоры: теплый новогодний салат без лишних хлопот
Суд разрешил спор об управлении самоходными машинами в пьяном виде
Тропический ад превратил Шри-Ланку в зону бедствия
Ураганный ветер в Махачкале обрушил на парковку рекламный щит
Трампа назвали Гринчем для европейцев
Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму
Поставки популярного российского десерта в США достигли пика с 2022 года
В одесских школах начали следить, на каком языке говорят дети
Голевая передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от разгромного поражения
Россиянам дали рекомендации по обмену валюты
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 декабря: инфографика
Командный пункт ГУР взлетел на воздух после удара БПЛА
Россиянам назвали сроки победы над пришедшим из Китая опасным гриппом
Станет любимым блюдом: теплый салат с баклажанами и брынзой
В Госдуме предупредили о штрафах за проживание без оформления регистрации
Средства ПВО защитили 14 регионов России от ночных атак ВСУ
Стали известны потери ВСУ на ключевом направлении в зоне СВО
Альпинистам объяснили возможный запрет восхождения на Эльбрус в одиночку
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.