Два крупнейших российских аэропорта возобновили работу Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, в воздушных гаванях возобновили прием и выпуск самолетов. Ограничения действовали примерно полчаса.

Аэропорты Домодедово, Жуковский. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Домодедово и Жуковском введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Урюпинск. Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате падения сбитого дрона в городе загорелась нефтебаза.

Позже системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он не уточнил, в каком именно районе был ликвидирован дрон и к какому типу он принадлежал.