Москвичам предсказали капризную погоду со снегом и дождем Синоптик Ильин: москвичей ждет снег с дождем с 15 по 21 декабря

На неделе с 15 по 21 декабря москвичей ждет снег с дождем, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, погода подготовила для жителей столицы температурные качели. Он отметил, что в ночь на понедельник еще будет морозно, а в среду и четверг столбики на термометрах достигнут положительных значений.

В Москве с 15 по 21 декабря ожидаются заметные погодные изменения. В начале недели еще будет ощущаться зима. Самыми холодными будут ночи на понедельник и вторник с температурой воздуха до −11 градусов. Днем 15 декабря в столице ожидается −4–6 градусов. Днем во вторник потеплеет и начнется снег с дождем. Преобладающая температура ожидается от −3 до +2 градусов. В среду и четверг прогнозируется от −1 до +4. Осадки продолжатся, наиболее интенсивный мокрый снег стоит ждать именно в четверг, — пояснил Ильин.

Он добавил, что уже в ночь на субботу начнется постепенное похолодание, которое вернет морозную погоду. По словам синоптика, существенных колебаний атмосферного давления в этот период ожидать не стоит.

19 декабря воздух в Москве прогреется до +2 градусов, а в ночь на субботу начнется похолодание. В начале суток 20 декабря в столице подморозит до −2 градусов, местами возможен небольшой снег. Столбики термометров днем опустятся до −5 градусов. В ночь на воскресенье температура ожидается в диапазоне от −5 до −10 градусов, днем потеплеет до −2–4 градусов. Существенных колебаний атмосферного давления на протяжении недели ждать не следует. Ветер будет преимущественно южный и юго-западный, — резюмировал Ильин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что температуру в батареях повысят из-за резкого похолодания в столице. По его словам, корректировать отопление начали заранее на основе краткосрочного прогноза погоды.