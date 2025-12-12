Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 15:40

Терапевт раскрыл, чем опасно употребление свинины

Врач Кондрахин: употребление свинины может привести к инфекциям или паразитам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Употребление свинины может спровоцировать развитие инфекционных заболеваний или привести к заражению паразитами, заявил NEWS.ru врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, этот вид мяса представляет серьезный риск для здоровья человека из-за биологических особенностей.

Свинина не является хорошим продуктом для употребления человеком. Некоторые исследования говорят, что употребление этого мяса пагубно влияет на геном. Свинина быстрее портится, из-за чего нередко становится источником инфекции. Также такое мясо может вызывать аллергическую реакцию: продукт опасен тем, что может не усваиваться у некоторых людей. К тому же, именно свинина чаще всего содержит в себе различные паразиты: это связано с тем, что эти животные беспринципные в выборе продуктов и месте выгула. Они способны есть себе подобных и часто становятся переносчиками заболеваний, например свиного гриппа, — пояснил Кондрахин.

Ранее сообщалось, что житель Москвы перенес инфаркт миокарда из-за тяжелой аллергии на свинину. Медики квалифицировали инцидент как редчайший случай синдрома Коуниса первого типа.

