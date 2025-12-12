Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 15:23

Лукашенко провел встречу с американской делегацией

Лукашенко провел встречу с делегацией из США во главе со спецпосланником Коулом

Президент Беларуси Александр Лукашенко и спецпосланник США в Беларуси Джон Коул Президент Беларуси Александр Лукашенко и спецпосланник США в Беларуси Джон Коул Фото: president.gov.by
Читайте нас в Дзен

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске переговоры со спецпосланником США Джоном Коулом, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Встреча состоялась во Дворце Независимости. Переговоры между сторонами продолжатся в субботу.

Белорусско-американские переговоры во Дворце Независимости. Первый (Лукашенко. — NEWS.ru) сегодня встретился с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со специальным посланником США по Белоруссии Джоном Коулом, — сказано в сообщении.

Ранее Лукашенко положительно оценил попытки США содействовать разрешению украинского конфликта. Глава республики также считает, что глава Белого дома искренне стремится к прекращению боевых действий.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган во время переговоров в Ашхабаде подтвердили успешное развитие двусторонних отношений. По его словам, существенных проблем между странами нет. Он также отметил, что визит российского президента в Турцию может состояться в ближайшее время, если позволят обстоятельства.

Александр Лукашенко
Белоруссия
делегации
США
встречи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цискаридзе объяснил проблему с покупкой билетов в Большой театр
«Единая Россия» заявила о доминировании в заксобраниях в РФ
Игру The Sims заблокируют в России? Что с ней не так, позиция Роскомнадзора
Женщина родила ребенка в беспилотном такси
Команда «SHOT ПРОВЕРКИ» разоблачила схемы псевдокредитных брокеров
С осужденного бывшего мэра взыскали еще 1,4 млрд рублей
Цискаридзе назвал лучшего исполнителя партии принца в «Щелкунчике»
Первый истребитель пятого поколения Финляндии поднялся в воздух
УФСИН Владимирской области опровергло слухи о привилегированных отрядах
«Рвет в клочья»: на Западе высказались об активах России
Поцелуи с Ковальчук, шесть детей, карьера: как живет актер Алексей Комашко
Цискаридзе объяснил, по чьей вине все «сошли с ума» по «Щелкунчику»
Врач дал советы, как защитить себя от вирусов на рабочем месте
На границе Польши с Белоруссией обнаружили туннель для мигрантов
Более 10 человек погибли в секторе Газа из-за шторма
В России выпустят новый букварь
«Нулевая вероятность»: раскрыта главная тайна рождения детей Пугачевой и Галкина
Стало известно, кто из россиян чаще всего выгорает на работе
«На иностранных площадках мы стали чужими»: Малышева о новом влоге
Сон на кровати матери едва не стоил мужчине жизни
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.