Лукашенко провел встречу с американской делегацией Лукашенко провел встречу с делегацией из США во главе со спецпосланником Коулом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске переговоры со спецпосланником США Джоном Коулом, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Встреча состоялась во Дворце Независимости. Переговоры между сторонами продолжатся в субботу.

Белорусско-американские переговоры во Дворце Независимости. Первый (Лукашенко. — NEWS.ru) сегодня встретился с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со специальным посланником США по Белоруссии Джоном Коулом, — сказано в сообщении.

Ранее Лукашенко положительно оценил попытки США содействовать разрешению украинского конфликта. Глава республики также считает, что глава Белого дома искренне стремится к прекращению боевых действий.

