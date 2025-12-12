Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 15:45

Медведев заявил, что число участников СВО на выборах от ЕР будет расти

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Число участников СВО среди кандидатов от «Единой России» на выборах будет расти, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании генсовета партии. По его словам, сейчас насчитывается 890 на соответствующих позициях ветеранов спецоперации.

Наши герои, участники СВО, защитники Отечества теперь видят то, чем занимается «Единая Россия» непосредственно, участвуют в этой работе, поэтому число участников специальной военной операции среди кандидатов от партии будет расти, — подчеркнул политик.

Также Медведев раскрыл цели ЕР на выборах в Госдуму. Партии необходимо получить конституционное большинство в ходе голосования, уточнил он. Медведев добавил, что у политсилы есть все ресурсы для достижения этой цели.

Ранее зампред Совбеза заявил, что в ВС России в 2025 году прибыло более 400 тыс. военнослужащих по контракту. Медведев отметил, что ориентиры, которые задал президент РФ Владимир Путин, практически достигнуты. В добровольческие подразделения было зачислено более 34 тыс. человек, пояснил политик.

Дмитрий Медведев
Единая Россия
выборы
СВО
