12 декабря 2025 в 13:37

Батареи в московских домах станут теплее

Заммэра Москвы Бирюков: температуру в батареях повысят из-за похолодания

Температуру в батареях повысят из-за резкого похолодания в Москве, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, которые приводит Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы, корректировать отопление начали заранее на основе краткосрочного прогноза погоды.

В соответствии с этим прогнозом повысили температуру магистрального теплоносителя в тепловых сетях, — сказал Бирюков.

Ранее Гидрометцентр РФ сообщил, что резкое похолодание в Москве и области начнется 12 декабря после 15:00. Там отметили, что днем температура воздуха будет около нуля градусов, а затем она резко опустится.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая осень завершится в Москве 12 декабря. Он пояснил, что в выходные, 13–14 декабря, в столицу придет холодный фронт со снегопадом, морозами и сильным ветром.

В свою очередь агроном Михаил Воробьев заявил, что внезапные морозы без снежного покрова могут негативно сказаться на дачных растениях. По его словам, подобные неблагоприятные погодные условия могут привести к промерзанию почвы.

