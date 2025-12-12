Как подать оливье красиво: достаем креманки из шкафов

Самый простой способ разнообразить новогодний стол — креативно подать на праздник привычные блюда. NEWS.ru предлагает идею, которая может вас заинтересовать!
Приготовьте все продукты для классического салата оливье. Возьмите прозрачные креманки для десертов и выложите оливье так, чтобы были видны разноцветные слои, промазанные небольшим количеством майонеза.
Сверху каждую красивую порцию салата оливье украсьте веточкой укропа и половинкой перепелиного яйца. Можно воткнуть миниатюрные флажки на шпажках с надписью «С Новым годом!». Гости оценят индивидуальные порции и праздничный вид.
