12 декабря 2025 в 15:36

Как подать оливье красиво: достаем креманки из шкафов

Как подать оливье красиво: достаем креманки из шкафов Как подать оливье красиво: достаем креманки из шкафов Фото: Shutterstock/FOTODOM
Самый простой способ разнообразить новогодний стол — креативно подать на праздник привычные блюда. NEWS.ru предлагает идею, которая может вас заинтересовать!

Приготовьте все продукты для классического салата оливье. Возьмите прозрачные креманки для десертов и выложите оливье так, чтобы были видны разноцветные слои, промазанные небольшим количеством майонеза.

Сверху каждую красивую порцию салата оливье украсьте веточкой укропа и половинкой перепелиного яйца. Можно воткнуть миниатюрные флажки на шпажках с надписью «С Новым годом!». Гости оценят индивидуальные порции и праздничный вид.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт рулетиков из говяжьей печени с грибами.

Алина Ясинская
А. Ясинская
