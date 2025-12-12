Ученые посчитали, сколько раз зима обманывала москвичей со снегом МГУ: текущей зимой снег в Москве таял уже четыре раза

Снег в Москве с начала сезона успевал растаять уже четыре раза, так и не успев как следует лечь, сообщили ученые Метеорологической обсерватории МГУ им. Ломоносова. Самая большая высота покрова не превышала семи сантиметров, а в основном составляла всего один сантиметр.

Причина аномально «жаркого» ноября и начала зимы в Москве – частые вхождения вдоль южной или восточной периферии исландской депрессии очень теплых воздушных масс: морского полярного воздуха из Атлантики или даже морского тропического воздуха из Восточного Средиземноморья, — сказано в публикации.

Ученые отмечают, что сроки образования снежного покрова в Москве смещаются. Так, согласно 30-летним наблюдениям, устойчивый снежный покров обычно формируется в Москве 27 ноября. Однако в последние десятилетия эта дата сдвигается позже в среднем на один день в год. Самая поздняя дата образования снежного покрова была зафиксирована 23 января (зима 2019-2020 гг.) и 20 января (2006-2007 гг.). Самая ранняя — 22 октября 1973 года.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что на неделе с 15 по 21 декабря москвичей ждет снег с дождем. По его словам, погода подготовила для жителей столицы температурные качели.