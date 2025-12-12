Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 15:15

Ученые посчитали, сколько раз зима обманывала москвичей со снегом

МГУ: текущей зимой снег в Москве таял уже четыре раза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Снег в Москве с начала сезона успевал растаять уже четыре раза, так и не успев как следует лечь, сообщили ученые Метеорологической обсерватории МГУ им. Ломоносова. Самая большая высота покрова не превышала семи сантиметров, а в основном составляла всего один сантиметр.

Причина аномально «жаркого» ноября и начала зимы в Москве – частые вхождения вдоль южной или восточной периферии исландской депрессии очень теплых воздушных масс: морского полярного воздуха из Атлантики или даже морского тропического воздуха из Восточного Средиземноморья, — сказано в публикации.

Ученые отмечают, что сроки образования снежного покрова в Москве смещаются. Так, согласно 30-летним наблюдениям, устойчивый снежный покров обычно формируется в Москве 27 ноября. Однако в последние десятилетия эта дата сдвигается позже в среднем на один день в год. Самая поздняя дата образования снежного покрова была зафиксирована 23 января (зима 2019-2020 гг.) и 20 января (2006-2007 гг.). Самая ранняя — 22 октября 1973 года.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что на неделе с 15 по 21 декабря москвичей ждет снег с дождем. По его словам, погода подготовила для жителей столицы температурные качели.

погода
зима
синоптики
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснил, когда не стоит использовать сленг при молодежи
Ушел из жизни основатель Российского православного университета
Цискаридзе объяснил проблему с покупкой билетов в Большой театр
«Единая Россия» заявила о доминировании в заксобраниях в РФ
Игру The Sims заблокируют в России? Что с ней не так, позиция Роскомнадзора
Женщина родила ребенка в беспилотном такси
Команда «SHOT ПРОВЕРКИ» разоблачила схемы псевдокредитных брокеров
С осужденного бывшего мэра взыскали еще 1,4 млрд рублей
Цискаридзе назвал лучшего исполнителя партии принца в «Щелкунчике»
Первый истребитель пятого поколения Финляндии поднялся в воздух
УФСИН Владимирской области опровергло слухи о привилегированных отрядах
«Рвет в клочья»: на Западе высказались об активах России
Поцелуи с Ковальчук, шесть детей, карьера: как живет актер Алексей Комашко
Цискаридзе объяснил, по чьей вине все «сошли с ума» по «Щелкунчику»
Врач дал советы, как защитить себя от вирусов на рабочем месте
На границе Польши с Белоруссией обнаружили туннель для мигрантов
Более 10 человек погибли в секторе Газа из-за шторма
В России выпустят новый букварь
«Нулевая вероятность»: раскрыта главная тайна рождения детей Пугачевой и Галкина
Стало известно, кто из россиян чаще всего выгорает на работе
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.