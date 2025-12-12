«Рвет в клочья»: на Западе высказались об активах России Экономист Пилкингтон: ЕС нарушает свои законы ради конфискации активов России

Страны Евросоюза нарушают свои законы в попытках конфисковать российские активы, заявил в соцсети X британский экономист Филип Пилкингтон. По его словам, спасти ЕС может лишь смена внешнеполитического курса.

Сегодня ЕС просто рвет в клочья европейские законы из-за замороженных российских активов, которые он все равно не может потратить, — отметил он.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что действия Евросоюза по российским активам приведут к слому Бреттон-Вудской системы. Он также добавил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган уделили значительное внимание ситуации вокруг замороженных российских активов в Европе.

Ранее российский сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин заявил, что Украина и Европейский союз специально тянут время для продолжения конфликта на Украине. По его словам, эти стороны не хотят заключения мира, так как противостояние выступает залогом их политического выживания. Также он обратил внимание, что в риторике ЕС нет ни одного заявления о полноценном завершении конфликта.